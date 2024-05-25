Страны НАТО не совсем поняли Столтенберга

Страны НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга большей ясности по поводу его плана создания фонда на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что за кулисами даже ближайшие восточноевропейские партнеры Украины стали сдержанно относиться к инициативе Столтенберга, задаваясь вопросом, откуда возьмется столь крупная сумма денег.

Так, один из восточноевропейских чиновников заявил, что план генсека НАТО является «немного запутанным» и союзники Украины ожидают большей ясности.

«Другой чиновник, также из дружественной Украине страны, сказал, что он «не удивится», если цифра в 100 миллиардов евро в конечном итоге будет пересмотрена, но предсказал, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву», — говорится в тексте.

2 апреля Bloomberg сообщало, что Столтенберг предложил создать для Украины пятилетний фонд взносов от союзников на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран — членов альянса на саммите в Вашингтоне в июле.