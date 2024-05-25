Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 10:49

Представьте на минутку, что вы – врач-онколог и к вам привели пациента, у которого рак. Ну, не то чтобы в последней стадии, но где-то близко к тому. И вам надо срочно назначить курс лечения. Онкологический больной и его близкие с надеждой смотрят на вас в ожидании действенных решений, но вы говорите, что назначать химиотерапию не станете, поскольку, во-первых, это негуманно, а, во-вторых, химия может привести к ужасным побочным эффектам, от которых пострадает организм пациента. «Так может, хирургическое вмешательство, операцию?» - спрашивает пациент.

Но вы и от этого отказываетесь. Надо ведь резать по живому плюс многочасовой общий наркоз, потом послеоперационный период, когда нужно несколько недель держать пациента на болеутоляющих... Нет, это никуда не годится! «А что тогда годится?!» - срывается на крик несчастный больной и вся его родня. «Годится терапия, которая поможет избавить больного от онкологического заболевания, но так, чтобы при этом не подвергать его организм страданиям», - говорите вы и жестом даете понять, что консультация окончена. Вы спросите, к чему это я? А к тому, что избранная Евросоюзом и США санкционная политика в отношении Грузии очень напоминает попытку вылечить запущенное онкологическое заболевание, не доставляя при этом пациенту лишних страданий. То есть вводить против Грузии санкции таким образом, чтобы при этом не пострадал… грузинский народ.

Такой подход был анонсирован несколько недель назад, когда о возможности введения санкций (на тот период только теоретически) заявил Евросоюз, а вслед за ним и США. Надо сказать, что на первый взгляд позиция Запада вполне логичная и последовательная. Ни Брюссель, ни Вашингтон не рассматривают грузинское общество как политического противника. Напротив, оно - главный союзник коллективного Запада. Напомню, что на протяжении последних полутора месяцев тысячи представителей грузинской молодежи, выходившие на улицы Тбилиси с маршами протеста, шли к зданию парламента Грузии со знаменами Европейского союза, а сотни тысяч граждан страны поддерживали их постами в социальных сетях и флагами ЕС, вывешенными на балконах. Словом, если у Запада и есть в Грузии последовательный и несгибаемый союзник, то это местное население. Также вполне прозападным является большинство сторонников «Грузинской мечты» - партии, открыто декларирующей стремление Грузии добиться к 2030 году полноправного членства в ЕС. Эта «эйфория самообмана» позволяет правящей партии громогласно заявлять на каждом углу, что прозападный курс «Грузинской мечты» по-прежнему в силе. Логика тут простая и максимально циничная – за правящую партию проголосовало большинство народа Грузии, являющегося, как всем известно, союзником Запада. А карать союзников – это верх безнравственности! Проблема лишь в том, что рак в предпоследней стадии гомеопатическими средствами и целебными травами не лечится. А персональные санкции, на которые делают упор в отношении Грузии Евросоюз и Соединенные Штаты, никакого эффекта не дадут, что подтверждает мировой опыт.

Как известно, человек, находящийся на вершине власти, мыслит совсем не так, как мы с вами, этой власти лишенные. Для любого из нас потеря денег, замораживание банковского счета или невозможность куда-либо выехать – это катастрофа, которую мы всячески стараемся избегать. Но для человека на вершине властной пирамиды или где-то близко от нее власть – это главная и непреходящая ценность, неизмеримо более важная, чем деньги, интересы страны, проблемы человечества… На свете нет наркотика, сопоставимого по силе с реальной властью, и, чтобы получить этот наркотик, большинство людей готово на все. Спору нет, персональные санкции станут для руководящего состава, депутатов и членов правительства Грузии очень сильным ударом. Ведь эти люди привыкли ни в чем себе не отказывать, им нравится ездить на шопинг в Милан, их жены привыкли делать прически в Париже, а дети – учиться в престижных университетах Европы и США. Да, отказаться от всех этих благ им будет невероятно сложно. Но, с другой стороны, посмотрим, что у них стоит на кону. В настоящее время большинство представителей высшего руководства «Грузинской мечты» борется не столько даже за власть, сколько за элементарное выживание. После всего того, что они сделали и наговорили за последние полтора месяца, в случае смены власти условным приговором или выплатой залога им не отделаться. Выбор сформулирован просто и понятно – либо эти люди уже сегодня находят в себе силы и мужество смириться с потерей части денег и поездками в Милан-Париж, либо рискуют до конца жизни просидеть в тюрьме по обвинению в государственной измене. Каким же будет их приоритет?