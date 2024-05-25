Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая накануне, 26 мая, в День независимости страны на площади Свободы в Тбилиси, заявила, что над Грузией «нависла тень России» и именно поэтому сейчас необходимо «партнерство и сближение с США и Европой для сохранения независимости и мира».

«Те, кто саботирует этот путь, тем самым попирают мирное и свободное будущее нашей страны», – цитирует «Радио Свобода» глава грузинского государства, которая этими словами имела в виду последнее обострение отношений между правящей партией «Грузинская мечта» и западными партнерами Грузии в связи с законом «О прозрачности внешнего влияния».

Президент Зурабишвили дала понять, что политика правительства может помешать Грузии продолжить путь по интеграции в ЕС, тогда как Европейский союз – «это свободное пространство, куда ни одна страна не интегрировалась вопреки воле ее народа» и в котором «защищены человек, его семья и социальный статус».

Саломе Зурабишвили также заявила, что ей приходится «напоминать кое-кому, кто враг и кто друг». Говоря о России, с одной стороны, и западных демократиях – с другой, глава грузинского государства отметила: «Мы же знаем, кто отнял у нас территории, кто нарушил нашу территориальную целостность, [и в то же время] кто защищал наш суверенитет, политику непризнания оккупированных территорий». «Мы же знаем, кто запрещал грузинский язык и кто строил нам школы? Кто заколачивал двери храмов а кто помогал строить церкви?», – сказала президент Грузии.

Зурабишвили заявила, что никакой «партии войны» в Евросоюзе не существует. ЕС не начинала ни одной войны, а «партия войны» лишь одна – та, что «оккупирует грузинские территории», то есть «российский империализм». Она призвала сделать выбор «между европейской Грузией и Грузией российского стиля».