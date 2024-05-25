Настораживающее заявление Борреля

Очевидно, что правительство Грузии отходит от европейского пути, и министры должны решить, как им действовать. Об этом заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передают грузинские СМИ.

«На повестке дня стоит вопрос Грузии. Это первоначальная оценка текущей ситуации в Грузии на уровне министров», — заявил он.