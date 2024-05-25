Делегация Минздрава на Всемирной ассамблее здравоохранения
27 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве проходит церемония открытия 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этом году тема Ассамблеи здравоохранения – «Все для здоровья, здоровье для всех».
Азербайджанская Республика представлена на сессии Ассамблеи делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.
В рамках 77-й сессии Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрит проект программы работы на 2025-2028 годы, стратегию ликвидации туберкулеза и полиомиелита, дорожную карту по борьбе с забытыми тропическими болезнями, меры по защите здоровья в условиях изменения климата и другие актуальные вопросы. Внимание представителей 194 государств, приглашенных на главный ежегодный форум Всемирной организации здравоохранения, будет сосредоточено также на ведущейся с 2021 года работе над соглашением о предотвращении пандемий.
Следует отметить, что в рамках сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Теймур Мусаев выступит на пленарном заседании, планируется проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов и другие рабочие мероприятия.
77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершится 1 июня. Ассамблея здравоохранения является высшим директивным органом ВОЗ, определяющим политику Организации.