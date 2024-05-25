Делегация Минздрава на Всемирной ассамблее здравоохранения

27 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве проходит церемония открытия 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этом году тема Ассамблеи здравоохранения – «Все для здоровья, здоровье для всех».

Азербайджанская Республика представлена на сессии Ассамблеи делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.