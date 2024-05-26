В ФРГ арестован русский шпион обновлено 17:10
Капитан немецкой армии, проходящий в судебных документах как Томас Х, служивший в Федеральном управлении Бундесвера по оборудованию в Кобленце, в мае прошлого года передал внутренние документы российскому консульству в Бонне и предложил дальнейшее сотрудничество.
Томас Х признал, что шпионил в пользу Кремля из лучших побуждений.
*** 13:30
Экс-капитана Бундесвера приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ.
54-летний Томас Х. признан высшим земельным судом в Дюссельдорфе виновным в передаче властям РФ военной информации о Бундесвере, передает корреспондент DW. Ранее на судебном заседании в апреле подсудимый признал свою вину и тот факт, что он обращался в генеральное консульство РФ в Бонне с предложением передачи секретной информации. Говоря о своих мотивах, экс-офицер заявил, что им двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине.
Томаса Х. задержали летом 2023 года. Федеральная прокуратура Германии предъявила бывшему военнослужащему обвинения в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию Бундесвера, расположенном в Кобленце.
Ведомство, в котором работал обвиняемый, ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для Вооруженных сил Германии.
*** 13:00
Офицер Бундесвера приговорен в ФРГ к 3,5 года лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу РФ.