Президент РФ Владимир Путин считает, что переговоры в Узбекистане прошли успешно и были «конструктивными». Такое мнение он высказал по итогам переговоров.

«Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были действительно очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, в культурно-гуманитарной областях», - сказал глава российского государства.

Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за приглашение посетить страну с государственным визитом, отметив, что взаимодействие двух стран продолжало динамично и поступательно развиваться.

Российский лидер уточнил, что во время переговоров были определены долгосрочные ориентиры расширения двусторонних контактов и поставлены соответствующие задачи. Он отметил, что в рамках визита был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов, многие из которых направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере.