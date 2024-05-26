Путин назвал переговоры с Мирзиёевым «успешными» обновлено 16:25
Президент РФ Владимир Путин считает, что переговоры в Узбекистане прошли успешно и были «конструктивными». Такое мнение он высказал по итогам переговоров.
«Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были действительно очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, в культурно-гуманитарной областях», - сказал глава российского государства.
Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за приглашение посетить страну с государственным визитом, отметив, что взаимодействие двух стран продолжало динамично и поступательно развиваться.
Российский лидер уточнил, что во время переговоров были определены долгосрочные ориентиры расширения двусторонних контактов и поставлены соответствующие задачи. Он отметил, что в рамках визита был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов, многие из которых направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере.
* * * 13:02
Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев начали переговоры, передает ТАСС.
Сначала главы государств побеседуют в узком составе. После проведут переговоры в расширенном формате.
В повестке дня российско-узбекистанское взаимодействие в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Будут обсуждаться и актуальные региональные проблемы.