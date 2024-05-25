Италия Палестину признать может, но…

Италия выступает за признание Палестины, но считает это возможным только после признания со стороны Израиля. Об этом сказал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни перед началом заседания глав МИД стран ЕС.

"Мы признаем Палестинскую национальную администрацию, с которой сотрудничаем. Мы хотим признать Палестину, но после признания со стороны Израиля", - сказал он.

В апреле верховный представитель по иностранным делам и безопасности ЕС Жозеп Боррель объявил, что до конца мая Палестину признают несколько стран ЕС. 22 мая о решении признать государственность Палестины объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии.