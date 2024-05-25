Генштаб Украины заявил о некотором успехе на фронте

По данным Генштаба Украины, в целом россияне нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 17 ракет, 61 авиаудар (в том числе с применением 98 КАБов), более 3 400 обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 102 с применением реактивных систем залпового огня. Также применили более тысячи дронов-камикадзе и других ударных БПЛА.

В то же время за минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления россиян, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект.

На Харьковском направлении украинские военные сегодня отбили атаку россиян в направлении населенного пункта Липцы.