Франция отменяет ЧП в Новой Каледонии

Французские власти приняли решение отменить чрезвычайное положение в Новой Каледонии, которое было введено 15 мая в связи с беспорядками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном офисом Верховного комиссара этой заморской территории Франции в Тихом океане, передают зарубежные СМИ.

"За последние 24 часа отмечена тенденция к стабилизации ситуации, - указывается к коммюнике. - Чрезвычайное положение в Новой Каледонии будет отменено начиная с 5:00 28 мая по местному времени (27 мая, 22:00 по бакинскому времени).

Вместе с тем силы правопорядка по-прежнему будут находиться в режиме повышенной готовности. Власти также пока не намерены отменять комендантский час, действующий в вечерние и ночные часы.

"В ходе пресечения беспорядков было задержано более 460 человек. Погибли 7 человек, в том числе 2 жандарма. Ранения получили 122 сотрудника правоохранительных органов", - указывает офис Верховного комиссара.