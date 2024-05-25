Украина стала отказываться от высокоточного западного оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали применять на поле боя некоторые виды западного высокоточного оружия из-за того, что они утратили свою эффективность, пишет The New York Times со ссылкой на два секретных доклада украинского командования и опрошенных военных.

В документах говорится, что российская армия «адаптировала» свою оборону к новым типам вооружений и научилась снижать их точность с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В качестве примера приводятся 155-мм управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, а также наземная бомба малого диаметра (GLSDB). До этого украинские военные также жаловались на проблемы с высокоточными боеприпасами JDAM и снарядами для HIMARS.

Два командира артиллерийских расчетов ВСУ подтвердили в разговоре с NYT, что они были вынуждены прекратить использование этих снарядов. При этом, по их словам, часть поставленного им западного оружия «выходила из строя ценой человеческих жизней».

США «прекрасно осознают» наращивание Россией возможностей в области РЭБ, отметил источник NYT в Пентагоне. По его словам, американское военное ведомство тесно сотрудничает с Киевом и «помогает Украине оставаться эффективной в очень сложной среде».

Российские РЭБы, по видимому, научились глушить сигналы GPS, который управляет программным обеспечением наведения высокоточного оружия, говорит младший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Томас Витингтон.