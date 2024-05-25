Столтенберг: Угрозы нападения на страны НАТО нет

«Мы не видим никакой непосредственной угрозы вооруженного нападения на любую страну НАТО, но по мере того как продолжается война в Украине и есть нестабильность в Черноморском регионе, есть необходимость повышать нашу бдительность, повышать наше присутствие на земле и в воздухе. Мы также договорились в НАТО инвестировать больше в создание интегрированной противоракетной обороны, чтобы увеличить нашу способность быстро усилить или переместить наши военные возможности», - сказал Столтенберг.

По его мнению, «что касается Украины, у нас двойная задача: поддерживать Украину, но также не допустить эскалации конфликта за пределы ее территории. НАТО не ищет конфликта с Россией и считает, что наша поддержка Украины не делает нас стороной конфликта. Поэтому у нас нет планов развертывания сил НАТО в Украине или отправки техники НАТО в украинское воздушное пространство».