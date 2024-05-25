Турецкий истребитель превзойдет американские

Завершение вторых летных испытаний KAAN, национального истребителя Турции, вошло в повестку дня ряда СМИ по всему миру.

В аналитической статье, опубликованной в американском журнале Military Leaks, говорится, что самолет успешно завершил данные испытания.

Характеристики KAAN, который пробыл в воздухе 14 минут на высоте 10 тысяч футов (3 километра) и достиг скорости в 426 километра в час, были оценены как «невероятные».

Ожидается, что KAAN, испытания которого продолжаются с февраля 2023 года, достигнет скорости 2222 км в час на высоте 55 тысяч футов (16,7 километра над землей).

В статье подчеркивается, что двухмоторный KAAN сможет действовать в любых погодных условиях и заменит истребители F-16 на вооружении ВВС Турции.

Американское издание Breaking Defense пишет, что 20 боевых самолетов KAAN будут поставлены на вооружение в 2028 году.

«Турецкие чиновники считают, что их национальный самолет превзойдет по характеристикам истребитель F-35. Официальные лица подчеркивают, что КААН имеет два двигателя, в отличие от однодвигательного F-35», — говорится в статье.