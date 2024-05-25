Как полковники готовили убийство главы разведки Украины

Британская The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера украинской контрразведки пишет, что Буданова планировали убить во время скоординированной ракетно-беспилотной атаки. Однако в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана: двумя полковниками Управления государственной охраны (УГО). Также наблюдение вели за третьим лицом, которого подозревали в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Как уже сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство украинских чиновников, в частности, президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Кирилла Буданова.

Было известно, что тройка планирует убить Буданова и следит за главой СБУ Малюком, а также и за Зеленским, рассказал The Times украинский офицер. По его словам, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первого подозреваемого - полковника Андрея Гука - обвиняют в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека – полковника Александра Деркача, и передавал группе приказы ФСБ.

Переговоры между убийцей и его кураторами были перехвачены СБУ с помощью мощных технологий слежки. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. Потенциального убийцу задержала группа вооруженного реагирования, а СБУ подготовила операцию по задержанию его вероятных соучастников.

«Нашей целью было осуществить одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу, чтобы они не сбежали», – сказал СМИ украинский офицер.

Один полковник был дома, в своей киевской квартире, а другой гостил у друзей в Сумской области на северо-востоке Украины. Оба были вооружены. Чтобы избежать опасной перестрелки, СБУ выманила их, организовав неожиданный вызов на работу.

Спецназ быстрого реагирования в костюмах обычной патрульной полиции разместился на блокпостах на указанном маршруте. Впереди автомобиля каждого подозреваемого сотрудники СБУ устроили шоу, тщательно обыскав каждый гражданский автомобиль.

Первого подозреваемого задержали сравнительно легко. Второй не припарковался и показал служебное удостоверение через окно. Однако «полицейский» сделал вид, что не разглядел документ и подошел ближе к машине, чтобы открыть дверь и задержать подозреваемого. Тот пытался скрыться, однако его все равно задержали.

После этого вооруженные группы провели обыск в квартирах двух сотрудников УГО. Там они нашли взрывчатку и компоненты беспилотника, спрятанные в запасных шинах и куче дров, а также тайник с секретным телефоном, сообщил сотрудник контрразведки.

Подозреваемые признались в содеянном во время допроса. В телефоне были записи, идентифицирующие транспортные средства и маршруты, по которым передвигались Зеленский и Малюк, возможно, в ожидании подобного удара, а также сообщения об их передвижении.

Семья Гука, которая, по данным СМИ, сбежала в Европу и у которой проукраинские взгляды, была опустошена его арестом. «Он врал им всем. Его жена думала, что ее муж защищает свою страну, его дети думали, что их отец – украинский герой», – добавил информатор.

На видеозаписи допросов, опубликованной СБУ, Гук, который родился в России, рассказал, что получал от ФСБ России 3000 долларов в месяц, а также дополнительно 1000 долларов на поездки для выполнения их приказов. Как утверждается, большая часть этой суммы выплачивалась ему и его семье во время визитов в Европу, говорится в статье.

Авторы со ссылкой на СБУ подчеркивают, что второй офицер – Деркач – участвовал просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет его карьерным перспективам.

Оказавшись под арестом, полковники также выдали новую информацию о более ранней попытке России взять Зеленского в заложники в самом начале войны, сказал офицер.

«В феврале 2022 года агент номер один получил задание выявить других офицеров государственной охраны, лояльных к России, и убить тех, кто лоялен к Украине, чтобы взять президента в заложники. Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и сказать, что нет причин воевать – или его убьют», – рассказал подозреваемый.