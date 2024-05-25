Эрдоган: Даешь новую Конституцию!

Нынешнее правительство Турции подверглось наибольшему количеству попыток государственного переворота в истории страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме "Сильная конституция Турции" на Острове демократии и свободы по случаю годовщины госпереворота 27 мая 1960 года.

Эрдоган отметил, что Турция "на протяжении многих лет не могла избежать водоворота беспорядков и нестабильности".

"После событий 27 мая (1960 года) аналогичные попытки госпереворотов повторялись каждые 10 лет. Все повторялось по одному и тому же сценарию: уличные беспорядки, протесты в университетах, заказные статьи в газетах.

Сценарий 27 мая пытались реализовать много раз и за 22 года, которые Партия справедливости и развития находится у власти. Мы — правительство, которое подверглось наибольшему количеству попыток государственного переворота в истории Турции", - сказал он.

По словам Эрдогана, Турция "не может двигаться дальше при нынешней Конституции, новый основной закон стал необходимостью".