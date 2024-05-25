Делегация Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) принимает участие в церемонии открытия 91-й Генеральной сессии Ассамблеи представителей Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), проходящей в Париже.

В ходе сессии Азербайджан был выбран членом высшего комитета, состоящего из 5 стран, назначенных для реализации четвертого плана действий по платформе защиты животных в европейском регионе. Выборы в состав указанного высшего комитета определяются на основе проделанной работы в области единых мер по охране здоровья и защите животных, проводимых в стране.

Следует отметить, что концепция «Забота о животных» применяется в рамках концепции «Единое здоровье» во всем мире. Основной целью данной концепции является реализация совместной деятельности в контексте здоровья человека и животных, а также окружающей среды. Указанная деятельность охватывает такие вопросы, как окружающая среда, заболевания, передающиеся от животных человеку, устойчивость к противомикробным препаратам. Для реализации запланированных мер в различных странах региона создана платформа защиты животных ВОЗЖ.

Отметим, что в заседании, проводимом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию создания ВТО, принимают участие представители 183 стран-членов и международных организаций.