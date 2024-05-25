Генсек НАТО резко высказался в адрес России и Китая

Россия и Китай разделяют один и тот же нарратив, например, что война в Украине была спровоцирована НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи альянса.

"Война в Украине случилась не из-за НАТО. Украина - независимое государство, на которое напала Россия, и Украина имеет право выбирать свой собственный путь, включая то, в каких механизмах безопасности она хочет участвовать", — заявил генсек НАТО.

Он также отметил, что "военных НАТО не должно быть на земле или в небе Украины".

"Если силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта", — заключил генсек альянса.