- Эксклюзивные предложения - это ограниченная по времени возможность стать владельцем недвижимости в The Ritz-Carlton Residences в Баку.

- PASHA Real Estate объявляет о специальном предложении на отдельные, полностью меблированные резиденции и резиденции с предчистовой отделкой в комплексе The Ritz-Carlton Residences в Баку. Предложение действительно до 31 июля 2024 года.

PASHA Real Estate анонсирует эксклюзивное предложение на покупку недвижимости в новом комплексе The Ritz-Carlton Residences, Baku, действующее до конца июля. Настоящее предложение и эксклюзивные условия оплаты распространяются на отдельные резиденции с предчистовой отделкой или полностью меблированные резиденции.

Беспроблемное владение: большинство объектов недвижимости будут полностью меблированы и сданы на условиях «под ключ» к декабрю 2024 года, поэтому покупателям останется только переехать в полностью готовый для жизни дом.

Новая версия роскошной жизни: резиденции The Ritz-Carlton Residences Baku воплощают собой элегантность и внимание к деталям, характерные для бренда The Ritz-Carlton. Расположенные в здании, представляющем собой образец архитектурного мастерства, они предлагают уединение, роскошь и уникальные варианты дизайна; из каждой резиденции открываются изумительные виды на море или город. Жильцы также будут иметь прямой доступ к отелю The Ritz-Carlton, его услугам и инфраструктурным объектам.

О комплексе The Ritz-Carlton Residences, Baku

Расположенный в центральном районе Баку комплекс The Ritz-Carlton Residences является эталоном роскоши и эксклюзивности. Предлагая образ жизни, не имеющий аналогов в регионе, эти резиденции обещают элитную жизнь в сочетании с комфортом, ожидаемым от мирового лидера в сфере гостеприимства.