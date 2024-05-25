- PASHA Real Estate объявляет о специальном предложении на отдельные, полностью меблированные резиденции и резиденции с предчистовой отделкой в комплексе The Ritz-Carlton Residences в Баку. Предложение действительно до 31 июля 2024 года.

- Эксклюзивные предложения - это ограниченная по времени возможность стать владельцем недвижимости в The Ritz-Carlton Residences в Баку.

- До конца июля первым 3 покупателям каждый месяц будет предложен выбор объектов недвижимости на эксклюзивных условиях.

- Заселение возможно в декабре 2024 года на условиях внесения первоначального взноса в размере 20%. На оплату оставшейся суммы предоставляется беспроцентная рассрочка, начиная с января 2025 года.