Вице-премьер Италии: Не Столтенбергу решать…

Использование итальянского оружия, направляемого Киеву, для ударов по российской территории невозможно и его применение будет проверено. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни перед заседанием глав МИД стран ЕС, пишут зарубежные СМИ.

"Итальянское вооружение не может быть использовано вне границ Украины. Мы проверим, как договорено с украинцами, где используется наше оружие. Нет никакой возможности использовать его на территории России, потому что мы не в состоянии войны с Россией. Мы защищаем независимость Украины", - сказал министр.

Он призвал российскую сторону к переговорам.

"Не Столтенбергу решать", - прокомментировал он последнее заявление генсека НАТО о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ.