Победители «Программы инкубации идей», реализуемой при участии Azercell

Состоялась церемония награждения победителей «Программы инкубации идей», проходившей в рамках сотрудничества ООО Azercell Telecom, Фонда Университета ADA (Азербайджан) и Университета ADA.

Из 20 зарегистрированных команд 5 получили возможность представить свои бизнес-модели в финале. Жюри, состоящее из профессиональных наставников и экспертов, оценивало команды по различным критериям, включая аналитическое мышление, навыки выявления проблемы, актуальность решения, исследование рынка и другим параметрам. По итогам оценки жюри были выбраны три команды-победителя.

Первое место заняла команда Hackwarts с бизнес-моделью, направленной на сокращение времени, затрачиваемого на отбор персонала в компаниях. Их решение позволяет проверять технические навыки кандидатов на единой платформе, что значительно упрощает процесс поиска сотрудников.

Второе место у команды Аcademia, разработавшей цифровую учебно-методическую платформу с инновационными методами и подходами к обучению.

Третье место досталось команде NetEdge с решением для оптимизации планирования сети в современных пространствах.