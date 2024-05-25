Евросоюз хочет с Россией

Европейский союз (ЕС) хочет организовать этой осенью еще одну мирную конференцию по Украине, но уже с участием России. Предполагается, что местом ее проведения станет Саудовская Аравия. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники.

"По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", – говорится в статье.

В издании указали, что сегодня главы МИД стран ЕС будут обсуждать, как найти «приемлемый результат» для саммита в Швейцарии.

В издании указали, что сегодня главы МИД стран ЕС будут обсуждать, как найти «приемлемый результат» для саммита в Швейцарии. Отмечается, что многие мировые лидеры не посетят это мероприятие, в частности, это касается президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина и, вероятно, премьер-министра Индии Нарендры Моди.