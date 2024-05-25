Последнее предупреждение для Грузии

ЕС в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией и закрыть ей дальнейший путь в сообщество, если Тбилиси примет закон «об иноагентах», — глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Надеюсь, что будет очень чёткий сигнал со стороны Евросоюза, если закон будет принят в окончательной версии, Грузия больше не сможет продолжать путь Евросоюза. В основном, будет решение о статусе кандидата, который был присвоен с определёнными условиями, но они не были выполнены. Это означает, что статуса кандидата больше не существует. Статус кандидата может быть приостановлен. Это политически возможно, так как это пока политическая концепция», — заявил Ландсбергис.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об «иноагентах».