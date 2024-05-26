Украина и Испания подписали важное соглашение фото; обновлено 16:33
Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже десятый договор такого типа для Киева. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
«Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году», - заявил он.
По словам Санчеса, «поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование - это те темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро для того, чтобы усилить способность Украины. Конечно, это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуры, города, которые продолжают страдать от атак».
В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали Совместную декларацию о безопасности Украины. Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
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В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид. В аэропорту украинского президента встретил король Испании Филипп VI, передает Euronews.
Последний раз глава испанского государства встречал иностранного лидера в июне 2022 года, когда Испанию посетил Джо Байден.
Визит Зеленского был запланирован на 17 мая, но его пришлось отменить из-за российского наступления. Нынешний визит дворец Монклоа подтвердил лишь в воскресенье вечером по соображениям безопасности.
В ходе визита украинского президента ожидается подписание соглашений, которые принесут важные заказы для испанской оружейной промышленности на миллионы евро. По данным местной прессы, военная техника будет производиться такими испанскими компаниями, как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal или Instalaza.
По данным газеты El País, Испания собирается уже в понедельник передать Украине пакет вооружений на сумму 1 млн 129 тыс. доларов. Это беспрецедентный показатель военной помощи Испании любой стране.
Правительство Испании ограничилось сообщением о том, что Санчес примет украинского президента во дворце Монклоа в полдень, а затем оба выступят на пресс-конференции. Вскоре после этого сообщения стало известно также, что Филипп VI примет Зеленского в Королевском дворце, а затем даст обед в его честь.
Ожидается, что Санчес и Зеленский подпишут в Монклоа двустороннее соглашение о безопасности, которое они собирались подписать 17 мая. По этому соглашению Испания обязуется продолжать оказывать военную поддержку Украине в ее военном конфликте.
Испания в том числе будет отвечать за подготовку 400 новых украинских солдат, которые присоединятся к 4000, уже прошедшим обучение на территории страны. Это соглашение подобно тем, которые страна, в которую вторглась Россия, подписала с другими государствами.