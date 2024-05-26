Лавров: «Столтенберг много на себя берет»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг словами об ударах по России превысил свои полномочия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами.

По его словам, генсек НАТО не имеет права делать заявления от лица всех членов альянса.

«Столтенберга уже осудили сами члены НАТО, в частности, итальянский премьер, если я не ошибаюсь. Я сомневаюсь, что генсек может брать на себя такую ответственность – выступать от имени членов блока, когда эта тема не обсуждалась в рамках НАТО», — сказал Лавров.