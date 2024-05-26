1 июня в День международной защиты детей в Шуше пройдет Международный фестиваль детского творчества «Шуша – жемчужина культуры тюркских государств».

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в фестивале, организованном министерством, примут участие школьники из тюркских стран. В рамках мероприятия для его участников с 26 мая стартовали экскурсии, где они знакомятся с историко-архитектурными памятниками и живописной природой края, а также с ходом строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях.

В концертной программе 209 участников творческих коллективов представят зрителям музыкальную и танцевальную культуру своих стран. Гостями фестиваля станут известные деятели культуры и искусства, около 150 школьников, дети шехидов.

Международный фестиваль детского творчества в Шуше нацелен на укрепление дружбы и братства между детьми тюркоязычных стран.