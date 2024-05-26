Баку дышит туркменской и иранской пылью
Наблюдаемая в Азербайджане масса пыли попала в страну из пустыни Каракум Туркменистана, севера Ирана, а также территории Ирака, сообщил заведующий департаментом географии и окружающей среды университета "Хазар", член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Ровшан Аббасов.
Эколог полагает, что наблюдаемые в настоящее время пылевые частицы охватывают большинство районов восточной части Азербайджана и имеют трансграничное происхождение.
По его словам, в связи с притоком пыли в Азербайджане резко увеличился уровень твердых частиц PM (particullar matter – основного показателя определения качества воздуха), качество воздуха в Баку вчера составляло 240 баллов по 500-балльной шкале, что в 4 раза ниже нормы: "Обычно качество воздуха по шкале от 0 до 50 считается хорошим. Повышенная концентрация пыли в воздухе наблюдается в Баку весной и летом. В целом пылевые массы попадают на территорию Азербайджана через Каспийское море из разных территорий - Ирака, Саудовской Аравии, пустынь Каракум и Кызылкум Центральной Азии".