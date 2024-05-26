Азербайджан лидирует по инфарктам

Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С показателем 388 смертей на 100 тысяч человек страна уступает лишь Таджикистану, у которого на один летальный исход больше. Такие данные приводит ресурс World Statistics.

В пятерку также вошли Узбекистан (354 летальных исхода), Украина (305 летальных исходов) и Беларусь (282 летальных исхода).

Россия находится в списке на 27-м месте, Казахстан – на 35-м, Иран – на 54-м, а Турция – на 117-м.

Япония, Франция и Южная Корея оцениваются как страны с меньшим риском и занимают три последних места в рейтинге: 181-е, 182-е и 183-е.