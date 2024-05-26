В Министерстве труда и соцзащиты рассказали о перестройке

Как рассказали редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, капитальный ремонт и перестройка учреждений Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации с одновременным внедрением новых методов восстановления физического и психологического здоровья, соответствующих передовой мировой практике, позволили существенно расширить новые направления спектра услуг, основанных на биопсихологической модели.

Реформы, которые проводятся в последние годы в социальной сфере Азербайджанской Республики, способствуют созданию в стране современной, качественной и всеохватной реабилитационной системы.

Каждый гражданин с инвалидностью, обращающийся в эти учреждения, после обследования и оценочных тестов обеспечивается индивидуальным планом реабилитационных услуг.

В течение срока, установленного этим планом, лица с инвалидностью проходят обследования у врача и психолога, а также курсы у логопеда, где им оказываются услуги по лечебному массажу, лечебной физкультуре, трудовой терапии и т.д.

Использование роботизированных и социально-психологических методов восстановления наравне с йогой, dance ability (танцевальной терапии) и других методов реабилитации подтверждают их высокую эффективность, позитивное воздействие на тонус граждан с инвалидностью, их восстановление и интеграцию в общество.

Важно также учесть, что инвалиды, которым в силу физических или психологических причин трудно покидать постоянное место жительства, обеспечиваются мобильными реабилитационными услугами непосредственно на дому.