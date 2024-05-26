В Министерстве труда и соцзащиты рассказали о перестройке
Реформы, которые проводятся в последние годы в социальной сфере Азербайджанской Республики, способствуют созданию в стране современной, качественной и всеохватной реабилитационной системы.
Как рассказали редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, капитальный ремонт и перестройка учреждений Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации с одновременным внедрением новых методов восстановления физического и психологического здоровья, соответствующих передовой мировой практике, позволили существенно расширить новые направления спектра услуг, основанных на биопсихологической модели.
Каждый гражданин с инвалидностью, обращающийся в эти учреждения, после обследования и оценочных тестов обеспечивается индивидуальным планом реабилитационных услуг.
В течение срока, установленного этим планом, лица с инвалидностью проходят обследования у врача и психолога, а также курсы у логопеда, где им оказываются услуги по лечебному массажу, лечебной физкультуре, трудовой терапии и т.д.
Использование роботизированных и социально-психологических методов восстановления наравне с йогой, dance ability (танцевальной терапии) и других методов реабилитации подтверждают их высокую эффективность, позитивное воздействие на тонус граждан с инвалидностью, их восстановление и интеграцию в общество.
Важно также учесть, что инвалиды, которым в силу физических или психологических причин трудно покидать постоянное место жительства, обеспечиваются мобильными реабилитационными услугами непосредственно на дому.
Профилактические и восстановительные меры, осуществляемые в центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы, охватывают также детей с диагнозами аутизм, синдром дауна, церебральный паралич, которые привлекаются к социально-психологической и физиотерапевтической реабилитации.
Помимо этого, люди с инвалидностью, страдающие от онкологических заболеваний, обеспечиваются социально-психологической поддержкой и реабилитационными услугами. Члены их семей также получают соответствующую психологическую помощь, которая стимулирует их способность проявлять заботу и оказывать эмоциональную поддержку.
С 1 декабря прошлого года для жителей Карабахского региона были созданы центры DOST, оказывающие амбулаторные услуги в Реабилитационном пункте RehaPoint, в котором лица с инвалидностью обеспечиваются занятиями лечебной физкультурой, трудовой терапией, услугами психолога и логопеда, другими средствами реабилитации, в которых испытывают необходимость. В пункте уже получили необходимые услуги более трехсот человек.
В целом же, по итогам 2023 года общая численность людей с инвалидностью, получивших различные реабилитационные услуги, составила 87 тысяч 700 тысяч человек, а в первом квартале текущего года помощь в реабилитации получили около 34 тысяч лиц с различными группами инвалидности.
Отдельной темой проходит физическая и психологическая реабилитация инвалидов 44-дневной Отечественной войны. На данный момент 471 солдат и офицер азербайджанской армии обеспечены 492 высокотехнологичными протезами последнего поколения, позволившие им не только полноценно жить и трудиться, но даже участвовать на равных в различных спортивных состязаниях.