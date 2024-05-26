В Армении призвали не путать движение Галстаняна с народными протестами

В 2018 году антиправительственные протесты в Армении были общенародными, поэтому нельзя сравнивать происходившее тогда с нынешним или другими движениями. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

По его словам, в то время народ вел «освободительную борьбу», стремясь освободиться от власти. «Тогда никто не думал, что сменится власть. До этого, и в 2008, и в 2003, и в 2015 годах, протесты проходили, но ничего не удавалось сделать. В 2018 году было всенародное движение, а это означает участие не менее 200 тысяч человек. Если учесть цифры также регионов, то оно доходило до 500 тысяч», – заверил он.

По его мнению, происходящее сейчас нельзя сравнить с тем, что было в 2018 году, потому что сейчас власти укрепляют основы государства.

Мелконян заявил, что разница между нынешними протестами и протестами, которые были в 2018 году, в том, что «сейчас не открывают дорогу тем, кто направляется в больницы». «Для меня неважно, кто стал кандидатом в премьер-министры от движения «Во имя Тавуша». Главное, что происходит в стране», – отметил Мелконян.

Он предположил, что если движение «Во имя Родины» не сможет протолкнуть кандидатуру предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна, то оно может выдвинуть другого кандидата.

«Но это не имеет значения. Главное, чтобы все проходило в рамках закона. Они должны надеяться на выборы 2026 года и работать так, чтобы их сторонников меньше не стало», – подчеркнул депутат, выразив уверенность, что члены движения стремятся к власти, поэтому ни перед чем не остановятся.

По его убеждению, численность участников вчерашнего митинга резко сократилась в сравнении с митингом 9 мая.

«Но при этом, когда лидер движения «Во имя Родины» огласил свою кандидатуру на должность премьер-министра, он уже чувствовал себя главой правительства и давал указания», – предположил Мелконян.

Представитель правящей партии выразил уверенность, что движение – во имя другого государства, которое оказывает ему поддержку.

Депутат напомнил, что вчера по Первому российскому каналу сообщили, что более 100 тысяч человек вышли на улицы. «Мы должны делать все во имя нашего государства, а не в интересах другого государства», – заключил Мелконян.