В Иране хвастаются достижениями Раиси: обстрелял Израиль…

Иран нанес «мощный удар» по Израилю, при этом не столкнулся со значительными последствиями. Об этом в ходе своего выступления в парламенте страны заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, передают зарубежные СМИ.

Он также подчеркнул, что экономика Ирана «оставалась стабильной» в период правления Ибрагима Раиси, несмотря на значимые военные операции, предпринятые в отношении Ирака и Пакистана, а позднее – Израиля.

«Три страны подверглись ударам. Мы атаковали Израиль, а на следующее утро, когда народ Ирана проснулся, он обнаружил, что показатели остались прежними: курс нашей валюты остался неизменным, инфляция не изменилась, а рынки были заполнены всеми необходимыми товарами. Мощь и стойкость нашей страны – невиданные», - сказал Мохбер и добавил, что «все это стало возможным благодаря мудрому руководству верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и прямым усилиям президента Раиси».