Песков заявил, что НАТО воюет с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что НАТО прямо вовлечена в конфликт в Украине. Такое мнение он высказал в интервью местному РЕН-ТВ.

"НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена", - сказал Песков, комментируя слова генсека организации Йенса Столтенберга, который в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по НАТО "вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ".