Польские власти вводят ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", - отметил глава польского МИД.

Он подчеркнул, что дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). По словам Сикорского, меры не коснутся посла России Сергея Андреева.