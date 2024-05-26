Зеленский: Путин не врет только когда молчит

Надо оценивать не заявления диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам, а его реальные поступки. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Путин много говорит якобы о переговорах, но разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Надо смотреть на реальные поступки таких диктаторов", - заявил президент.

По словам Зеленского, последние недели украинские военные защищаются от очередного наступления врага, в связи с чем страна нуждается в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения врага к миру.

Президент отметил, что сегодня Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности. В частности, на этот год был зафиксирован 1 миллиард евро военной помощи и еще 5 миллиардов к 2027 году через Европейский фонд мира.

Зеленский приветствовал интерес Испании к совместным проектам по производству оружия, а также поблагодарил за решение о дополнительных снарядах и бронированной технике.

"Третье - я благодарю за неизменную поддержку Испанией нашего украинского движения в ЕС, в НАТО. Украина получила решение об открытии переговоров по вступлению в ЕС именно при испанском председательстве. Следующим логичным решением будет фактическое начало наших переговоров по вступлению", - добавил он.