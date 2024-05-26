И загадочная смерть Раиси не остановила Индию новая геополитика
Как уже сообщалось, 13 мая, всего за несколько дней до гибели президента Ибрагима Раиси в загадочной авиакатастрофе, Иран и Индия подписали 10-летнее соглашение о модернизации и эксплуатации одного из терминалов стратегически важного иранского порта Чабахар.
Долгосрочное соглашение между компанией India Port Global Limited (IPGL) и Портовой и морской организацией Ирана (PMO) позволит Нью-Дели модернизировать и эксплуатировать терминал в порту Чабахар на протяжении десяти лет.
Чабахар, расположенный на юго-востоке провинции Систан-Белуджистан на берегу Оманского залива, состоит из двух портов — Шахид Калантари и Шахид Бехешти. Индия будет управлять терминалом в Шахид-Бехешти и в соответствии с соглашением вложит в его техническое оснащение 120 миллионов долларов. Дополнительный кредит в размере 250 миллионов долларов, полученный компанией IPGL для реализации сопутствующих проектов в порту Чабахара, доведет стоимость контракта до 370 миллионов долларов.
Госдепартамент США сразу предупредил, что из-за данного соглашения против Индии могут быть введены санкции. Тем не менее аналитики уверены, что даже под угрозой санкций официальный Нью-Дели из соглашения не выйдет – уж слишком высоки ставки в этом стратегическом соглашении, связанном с многоуровневым международным транспортным коридором «Север-Юг».
Дело в том, что порт Чабахар представляет собой не просто экономическую возможность, а реальный стратегический шанс Индии диверсифицировать торговые маршруты и снизить ее зависимость от нестабильных транзитных коридоров, контролируемых недружественными соседями. Обходя порты Карачи и Гвадар в Пакистане, Индия стремится открыть новые возможности для торговли с Центральной Азией и Россией, повысив уровень своей экономической устойчивости и геополитического влияния.
Чабахар — это не только глубоководный, но еще и наиболее близкий к Индии порт Ирана, расположенный в открытом море и обеспечивающий легкий и безопасный доступ для крупных грузовых судов. Он будет служить важными «воротами» для индийских товаров на пути в Афганистан и государства Центральной Азии, которые не имеют выход к морю.
В анализе сингапурского Института исследований Южной Азии (ISAS) утверждается, что порт Чабахар, являющийся одним из транзитных торговых путей между Ираном и Индией, является реальной альтернативой традиционному торговому маршруту «Шелкового пути» через Китай.
Благодаря своему стратегическому расположению недалеко от Ормузского пролива и Индийского океана, этот иранский порт обеспечивает выгодную «точку обзора» в зоне Индийского океана, Африки и Западной Азии.
Помимо этого, Чабахар является частью международного транспортного коридора «Север-Юг» (INSTC) - мультимодального транспортного проекта, инициированного Россией, Индией и Ираном, и призванного связать Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран и далее с Северной Европой через российский порт Санкт-Петербург.
Он также представляет собой стратегическую альтернативу пакистанскому порту Гвадар, являющемуся для Китая выходом в Индийский океан, которая позволит Индии сократить время транзита товаров и существенно снизит стоимость их транспортировки.
В результате ввод в эксплуатацию этой транзитной линии значительно укрепит энергетическую безопасность Нью-Дели и предоставит в его распоряжение множество вариантов торговых маршрутов. Причем выгоду от индийско-иранской сделки получит не только Нью-Дели с Тегераном, но и другие страны, приверженные свободной торговле.
Фактически декларация между Ираном и Индией по порту Чабахар была подписана еще в 2003 году тогдашними президентом Ирана Мохаммадом Хатами и премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи. Однако реализация проекта была отложена из-за тесных связей Дели с тогдашней администрацией президента США Джорджа Буша, не поощрявшей развитие каких-либо стратегических отношений между Ираном и Индией. И хотя Индии в конце концов удалось построить инфраструктурно необходимую для связи с Чабахаром 218-километровую железную дорогу от Деларама на западе Афганистана до Заранджа на ирано-иракской границе, развитие самого порта по-прежнему стопорилось.
Наконец, в апреле 2015 года премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Афганистана Ашраф Гани попытались тесно сотрудничать, чтобы воплотить проект порта в жизнь и превратить его в жизнеспособные ворота в Афганистан и Центральную Азию. Было решено, что дополнительные маршруты к уже существующим придадут мощный импульс усилиям по экономическому восстановлению Афганистана. Но хотя после визита Моди в Иран в 2016 году работа продвигалась быстрыми темпами, проект вновь столкнулся с препятствиями, на сей раз из-за резкой антииранской позиции президента США Дональда Трампа.
Тем не менее благодаря грамотным дипломатическим переговорам Индия вначале не позволила американцам ввести санкции в отношении порта Чабахар, а затем приступила к установке в порту грузовых кранов и другой инфраструктуры. В 2018 года порт был введен в эксплуатацию, в результате чего объем морской торговли между Индией и Ираном резко возрос. Но чтобы лучше реализовать коммерческий и стратегический потенциал порта, развитие Чабахара должно быть интегрировано с МТК «Север-Юг» (INSTC).
Тем временем сингапурские аналитики, соглашаясь с тем, что реализация проекта INSTC может обеспечить его участникам геополитическую безопасность и колоссальные торговые выгоды, выражают сомнения в том, что он может быть завершен. И приводят в качестве доводов негативный настрой США и нестабильную ситуацию в Афганистане, находящегося под властью движения «Талибан».
«Но, несмотря на это, Индия, подписав с Ираном 10-летнее соглашение по порту Чабахар, доказала, что не боится санкций США, - пишет аналитический портал EurAsianTimes. – Главным образом потому, что из-за растущей нестабильности на Ближнем Востоке значение коридора «Север-Юг» для Индии многократно возросло. Способствуя более тесному сотрудничеству с Ираном, новая торговая магистраль не только укрепляет энергетическую безопасность Индии, но и служит защитой от доминирования Китая в этом регионе. Более того, перспектива проникновения Китая в порт Чабахар представляет собой стратегическую проблему, подрывающую интересы Индии».
В то ж время издание The Economic Times of India пишет, что соглашение, достигнутое с Ираном по порту Чабахар, служит укреплению региональной стабильности, а потому со стороны США было бы неправильно препятствовать его реализации.
После предупреждения Госдепартамента США о потенциальном риске санкций индийские официальные лица, в том числе министр иностранных дел С.Джайшанкар, подтвердили свою приверженность данному проекту, заявив, что деятельность порта ни в коей мере не нарушает санкционное законодательство США и «служит более широким региональным интересам».
Указано также, что компания India Port Global Limited тесно сотрудничает с властями Нью-Дели, чтобы обеспечивать соответствие деятельности в порту Чабахар международным правилам и минимизировать любые потенциальные риски, связанные с санкциями США.
«Чабахар для Индии является одним из центральных элементов политики соседства, своего рода «золотыми воротами» к множеству инвестиционных возможностей в Западной и Центральной Азии, - сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera Кабир Танеджа, научный сотрудник аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели. - Порт уже является ключевой частью текущего проекта МТК «Север-Юг» (INSTC), цель которого - соединить посредством «лоскутного одеяла» кораблей, автомобильных и железнодорожных маршрутов индийский финансовый центр Мумбаи с азербайджанской столицей Баку».
Некоторые аналитики акцентируют внимание на том, что сделка в Чабахаре является также одной из форм защиты Индии от Китая с Пакистаном. Ведь всего в четырех часах езды к востоку от порта Чабахар расположен пакистанский Гвадар, частично контролируемый инвесторами КНР, вложившими в модернизацию этого порта более полутора миллиардов долларов.
Напомним в этой связи, что отношения между Индией и Китаем, двумя самыми густонаселенными странами мира, остаются крайне непростыми. В частности, только за последние годы между ними имела место серия пограничных столкновений.