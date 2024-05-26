Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:12

Как уже сообщалось, 13 мая, всего за несколько дней до гибели президента Ибрагима Раиси в загадочной авиакатастрофе, Иран и Индия подписали 10-летнее соглашение о модернизации и эксплуатации одного из терминалов стратегически важного иранского порта Чабахар. Долгосрочное соглашение между компанией India Port Global Limited (IPGL) и Портовой и морской организацией Ирана (PMO) позволит Нью-Дели модернизировать и эксплуатировать терминал в порту Чабахар на протяжении десяти лет.

Чабахар, расположенный на юго-востоке провинции Систан-Белуджистан на берегу Оманского залива, состоит из двух портов — Шахид Калантари и Шахид Бехешти. Индия будет управлять терминалом в Шахид-Бехешти и в соответствии с соглашением вложит в его техническое оснащение 120 миллионов долларов. Дополнительный кредит в размере 250 миллионов долларов, полученный компанией IPGL для реализации сопутствующих проектов в порту Чабахара, доведет стоимость контракта до 370 миллионов долларов. Госдепартамент США сразу предупредил, что из-за данного соглашения против Индии могут быть введены санкции. Тем не менее аналитики уверены, что даже под угрозой санкций официальный Нью-Дели из соглашения не выйдет – уж слишком высоки ставки в этом стратегическом соглашении, связанном с многоуровневым международным транспортным коридором «Север-Юг». Дело в том, что порт Чабахар представляет собой не просто экономическую возможность, а реальный стратегический шанс Индии диверсифицировать торговые маршруты и снизить ее зависимость от нестабильных транзитных коридоров, контролируемых недружественными соседями. Обходя порты Карачи и Гвадар в Пакистане, Индия стремится открыть новые возможности для торговли с Центральной Азией и Россией, повысив уровень своей экономической устойчивости и геополитического влияния.

Чабахар — это не только глубоководный, но еще и наиболее близкий к Индии порт Ирана, расположенный в открытом море и обеспечивающий легкий и безопасный доступ для крупных грузовых судов. Он будет служить важными «воротами» для индийских товаров на пути в Афганистан и государства Центральной Азии, которые не имеют выход к морю. В анализе сингапурского Института исследований Южной Азии (ISAS) утверждается, что порт Чабахар, являющийся одним из транзитных торговых путей между Ираном и Индией, является реальной альтернативой традиционному торговому маршруту «Шелкового пути» через Китай. Благодаря своему стратегическому расположению недалеко от Ормузского пролива и Индийского океана, этот иранский порт обеспечивает выгодную «точку обзора» в зоне Индийского океана, Африки и Западной Азии. Помимо этого, Чабахар является частью международного транспортного коридора «Север-Юг» (INSTC) - мультимодального транспортного проекта, инициированного Россией, Индией и Ираном, и призванного связать Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран и далее с Северной Европой через российский порт Санкт-Петербург.

Он также представляет собой стратегическую альтернативу пакистанскому порту Гвадар, являющемуся для Китая выходом в Индийский океан, которая позволит Индии сократить время транзита товаров и существенно снизит стоимость их транспортировки. В результате ввод в эксплуатацию этой транзитной линии значительно укрепит энергетическую безопасность Нью-Дели и предоставит в его распоряжение множество вариантов торговых маршрутов. Причем выгоду от индийско-иранской сделки получит не только Нью-Дели с Тегераном, но и другие страны, приверженные свободной торговле. Фактически декларация между Ираном и Индией по порту Чабахар была подписана еще в 2003 году тогдашними президентом Ирана Мохаммадом Хатами и премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи. Однако реализация проекта была отложена из-за тесных связей Дели с тогдашней администрацией президента США Джорджа Буша, не поощрявшей развитие каких-либо стратегических отношений между Ираном и Индией. И хотя Индии в конце концов удалось построить инфраструктурно необходимую для связи с Чабахаром 218-километровую железную дорогу от Деларама на западе Афганистана до Заранджа на ирано-иракской границе, развитие самого порта по-прежнему стопорилось. Наконец, в апреле 2015 года премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Афганистана Ашраф Гани попытались тесно сотрудничать, чтобы воплотить проект порта в жизнь и превратить его в жизнеспособные ворота в Афганистан и Центральную Азию. Было решено, что дополнительные маршруты к уже существующим придадут мощный импульс усилиям по экономическому восстановлению Афганистана. Но хотя после визита Моди в Иран в 2016 году работа продвигалась быстрыми темпами, проект вновь столкнулся с препятствиями, на сей раз из-за резкой антииранской позиции президента США Дональда Трампа. Тем не менее благодаря грамотным дипломатическим переговорам Индия вначале не позволила американцам ввести санкции в отношении порта Чабахар, а затем приступила к установке в порту грузовых кранов и другой инфраструктуры. В 2018 года порт был введен в эксплуатацию, в результате чего объем морской торговли между Индией и Ираном резко возрос. Но чтобы лучше реализовать коммерческий и стратегический потенциал порта, развитие Чабахара должно быть интегрировано с МТК «Север-Юг» (INSTC).