Обидчики Навального попали под санкции

Совет ЕС ввел санкции против одного юридического и 19 физических лиц из России, преследовавших российских оппозиционеров и активистов, в том числе Алексея Навального, Олега Орлова и Саши Скочиленко.

Под ограничения подпали Федеральная служба исполнения наказаний, а также следователи, прокуроры и судьи, которые принимали участие в делах оппозиционеров и активистов из России.

«Шокирующая смерть Алексея Навального стала еще одним признаком усиливающихся и систематических репрессий со стороны кремлевского режима. Он, как и другие политзаключенные и жертвы, дал надежду демократам и гражданскому обществу в России.

Мы приложим все усилия, чтобы привлечь российское политическое руководство и власти к ответственности, в том числе посредством нового режима санкций, нацеленного на тех, кто ограничивает и нарушает права человека в России», - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Помимо введения персональных санкций, ЕС запретил поставки в Россию полицейского снаряжения, а также технологий для прослушивания, мониторинга или перехвата коммуникационной информации.