Трамп пообещал изгнать из США сторонников Палестины

Бывший американский президент Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании заявил, что в случае переизбрания будет подавлять пропалестинские протесты и высылать из страны принимающих в них участие иностранных студентов. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как сообщили источники газеты, Трамп сделал такое заявление 14 мая, выступая перед своими сторонниками в Нью-Йорке.



"Знаете, здесь очень много иностранных студентов. Как только они это услышат, они начнут вести себя хорошо", – приводит слова Трампа источник газеты.

Трамп, ранее избегавший однозначных оценок действий Израиля в секторе Газа, поддержал продолжение израильской военной операции, пишет издание. Политик отметил, что выступает с поддержкой права Израиля на ведение "войны с терроризмом". Изменения в риторике Трампа, предполагает издание, произошло под давлением крупных спонсоров-республиканцев, которые ожидают более решительной поддержки союзника США.