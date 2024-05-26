Синегубов добавил, что оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию и есть разрушения производственных помещений.

Также Терехов сообщил о прилете в Шевченковском районе Харькова: «Удар произошел недалеко от жилых домов - предварительно информации о пострадавших и разрушениях не поступало».

«…В результате удара по промзоне Холодногорского района один человек погиб. Еще 11 ранены», - заявил мэр.

Россияне обстреляли Харьков КАБами, ударили по гражданскому предприятию. Известно об одном погибшем и 11 раненых, сообщили глава ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

* * * 18:12

Российские военные нанесли удар по Харькову. Известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 27 мая.

«Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города», – написал он.

Впоследствии мэр добавил, что прилет был в промзону Холодногорского района города. «На эту минуту есть четверо пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии», – написал Терехов.

25 мая россияне нанесли удары двумя УАБами по торговому центру «Эпицентр» в Харькове. В этот момент в здании находились более 200 человек. На сегодняшний день известно о 18 погибших и 48 раненых.