Россия хочет открыть генконсульство в Ханкенди

Россия рассчитывает на поддержку Азербайджана в подготовке к открытию генконсульства РФ в Ханкенди, она начнется в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

«Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку», - сказал сенатор в ходе встречи, обращаясь к азербайджанским коллегам.

По его словам, было бы идеально открыть это генконсульство в 2024 году: «Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии».