Беларусь и Россия начали военные учения

В Беларуси стартовали совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО). Они завершатся 31 мая, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

«К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ. В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач», — говорится в сообщении министерства. Также во время учения экипажи на авиационных полигонах отработают прикрытие сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что в начале мая российский Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению трехэтапных учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия. 9 мая стало известно, что белорусские военные присоединятся к российским учениям на втором этапе. Первый этап учений начался 21 мая.