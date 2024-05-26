Франция готова направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский заявил, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел видеовстречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

«Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — подчеркнул главком.

Сырский верит, что решительность Франции будет побуждать других западных партнеров также отправить своих военных в Украину.