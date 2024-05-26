Уже 90 стран подтвердили свое участие в саммите по Украине

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции в Мадриде, пишет «Европейская правда».

«Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства», - сказал президент Украины.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Испании за подтверждение его участия в саммите. «Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии РФ, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире», - заявил президент Зеленский.

Правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.