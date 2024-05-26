Главное управление МЧС России по Ростовской области опровергло информацию о пожаре на зерновом терминале в порту Азова.

«В ряде СМИ появилась информация о пожаре на зерновом терминале в порту Азова. Данная информация не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, информации о каком-либо возгорании не поступало. В ГУ МЧС России по Ростовской области ведется мониторинг по камерам видеонаблюдения - задымления нет, добавили в ведомстве.