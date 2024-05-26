В МЧС России опровергли: нет никакого пожара в порту видео; обновлено 22:15
Главное управление МЧС России по Ростовской области опровергло информацию о пожаре на зерновом терминале в порту Азова.
«В ряде СМИ появилась информация о пожаре на зерновом терминале в порту Азова. Данная информация не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, информации о каком-либо возгорании не поступало. В ГУ МЧС России по Ростовской области ведется мониторинг по камерам видеонаблюдения - задымления нет, добавили в ведомстве.
* * * 20:08
На зерновом терминале в порту Азова в Ростовской области РФ произошел крупный пожар, сообщает РБК.
Очаг возгорания находится в транспортной ленте.
Порт Азов является одним из старейших в России, расположен на берегу рек Дон и Азовка. Его общая площадь превышает 24 га. На территории расположены терминал для перевалки сельскохозяйственной продукции, два зерновых и два нефтеналивных терминалов, а также рыбозавод.