Самед Сеидов: Баку и Москва смогли доказать...

Азербайджан и Россия смогли представить новую концепцию взаимоотношений государств в регионе, заявил председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

По его словам, эта концепция сформирована лидерами двух государств, а начало этой политике было положено визитом президента РФ Владимира Путина в Азербайджан в 2001 году и его встречей тогда с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым: «Эта встреча перевернула те стереотипы, те подходы, которые существовали к региону».

Сеидов также считает, что Баку и Москва смогли доказать в мировом масштабе, что та политика, которая проводится Азербайджаном и РФ в регионе, «наиболее адекватно отвечает международным принципам, законам и правилам, служит делу укрепления сотрудничества с ближайшими соседями».

Депутат подчеркнул, что Россия - кавказская страна и всегда будет присутствовать в регионе: «Очень много споров о том, что Россия должна больше присутствовать на Кавказе или меньше присутствовать на Кавказе… - считаю их абсолютно неправильными, поскольку Россия и есть кавказская страна. Поэтому с этой точки зрения анализировать присутствие или отсутствие, или процентное участие России там, где она всегда была, есть и, мы надеемся, будет, считаю абсолютно неправильным», - сказал Сеидов.