«Разрушительные операции» хуситов против американцев

Военный представитель проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали в Красном море два эсминца Военно-морских сил США.

«Наши военно-воздушные силы провели разрушительные операции против двух американских эсминцев в Красном море», — утверждает представитель хуситов.

По его словам, операции успешно достигли своих целей.

Сариа также заявил, что хуситы атаковали три коммерческих судна — Larego Desert и MSC Mechela в Индийском океане и Minerva Lisa в Красном море.