Армения получит новую партию французских Bastion

В Армению было поставлено более двадцати бронетранспортеров Bastion 4×4, пишет портал Forces Operations.

Согласно сообщению издания, это первый этап контракта, который является частью укрепления оборонного сотрудничества между Ереваном и Парижем.

Вторая партия в таком же объеме должна быть отправлена летом этого года. В целом во Франции планируют поставить Армении 50 бронемашин Bastion, из которых 24 уже поставлены.