Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине. Об этом заявил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, комментируя видеозапись из Курской области.

Накануне там разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 («Каим-5»). В самом Иране их поставили на вооружение в 2019 году. По всей видимости, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал, утверждает Рёпке.

Эксперт отметил, что ранее ВС РФ не применяли ракеты Qaem-5. По его мнению, их использование может говорить о «новом уровне» военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.