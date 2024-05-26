Иран поставил России новые авиабомбы для ударов по Украине Bild
Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине. Об этом заявил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, комментируя видеозапись из Курской области.
Накануне там разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 («Каим-5»). В самом Иране их поставили на вооружение в 2019 году. По всей видимости, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал, утверждает Рёпке.
Эксперт отметил, что ранее ВС РФ не применяли ракеты Qaem-5. По его мнению, их использование может говорить о «новом уровне» военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.
Разработанный иранской компанией Qods Aviation Industries Mohajer-6 был запущен в серийное производство в 2018 году, он считается самым успешным экспортным беспилотником Ирана. Этот дрон, предназначенный как для разведки, так и для боевых действий, имеет максимальную взлетную массу 600 кг и размах крыльев 10 метров.
Оснащен трехлопастным поршневым двигателем Rotax 912, обеспечивающим максимальную скорость 200 км/ч, потолок 5,5 км и дальность полета около 2 тысяч км.