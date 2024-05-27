Галстанян готовит провокацию против Пашиняна
Лидер движения «Во имя Родины» Баграт Галстанян и его сторонники планируют помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну посетить 28 мая мемориальный комплекс «Сардарапат», передают армянские СМИ.
Во вторник, 28 мая, руководство в Армении посетит комплекс для участия в торжественных мероприятиях.
Один из сторонников Галстаняна сообщил, что они останутся на территории комплекса на ночь, чтобы помешать премьеру посетить «Сардарапат». По его словам, демонстранты планируют установить палатки, а также заблокировать машинами доступ к комплексу.
По словам Галстаняна, премьер-министр Армении якобы отверг вчерашнее предложение о разговоре, тем самым дав движению право «действовать так, как мы захотим».