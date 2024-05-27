Галстанян готовит провокацию против Пашиняна

Во вторник, 28 мая, руководство в Армении посетит комплекс для участия в торжественных мероприятиях.

Лидер движения «Во имя Родины» Баграт Галстанян и его сторонники планируют помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну посетить 28 мая мемориальный комплекс «Сардарапат», передают армянские СМИ.

Один из сторонников Галстаняна сообщил, что они останутся на территории комплекса на ночь, чтобы помешать премьеру посетить «Сардарапат». По его словам, демонстранты планируют установить палатки, а также заблокировать машинами доступ к комплексу.

По словам Галстаняна, премьер-министр Армении якобы отверг вчерашнее предложение о разговоре, тем самым дав движению право «действовать так, как мы захотим».