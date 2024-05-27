Беспилотник летел на Москву
Вечером 27 мая над подмосковной Балашихой (восточный пригород Москвы) был сбит беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор утверждает, что обломки упали на частный дом, но люди не пострадали.
Перед этим российские телеграм-каналы сообщали, что жители Балашихи слышали взрывы и видели пролет дрона.
ТАСС сообщал, сославшись на авиаслужбы, что в московских аэропортах были изменены маршруты взлета и посадки самолетов.
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