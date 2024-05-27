Депутат заявил, что никто не сможет рассорить Баку и Москву

Азербайджан и Россия тесно взаимосвязаны, сохраняя при этом свою независимость. Такая система двусторонних отношений служит примером для других стран. Так в интервью ТАСС сказал председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

«Пусть азербайджано-российские отношения будут примером, потому что сегодня Россия и Азербайджан, обладая союзническим договором, показывают пример независимого развития. Это удивительная вещь - сегодня Азербайджан и Россия очень тесно взаимосвязаны, будучи независимыми», - сказал депутат.

По его словам, Москва и Баку «смогли создать в регионе новую геополитическую систему взаимоотношений»: «Это отношения, основанные на взаимном уважении, это отношения, основанные на интересах обоих государств, это отношения, которые соответствуют международным правилам и нормам поведения, чего не хватает сегодня международному сообществу. Поэтому сегодня азербайджано-российские отношения можно приводить в качестве примера для других государств, как надо устанавливать взаимоотношения между государствами, особенно в нашем регионе».

По мнению Сеидова, любые попытки внести раскол в двусторонние отношения не увенчаются успехом: «Мы… сломали искусственно созданный определенными кругами стереотип о том, что с Россией опасно дружить, а Азербайджану нельзя доверять. Россия сейчас доверяет Азербайджану на очень высоком уровне, Азербайджан тоже доверяет России на очень высоком уровне, Азербайджан дружит с Россией на очень высоком уровне, эта дружба и это доверие приносят очень конкретный и практический результат и России, и Азербайджану».

Сеидов заявил, что Баку сохраняет особое отношение к русской культуре, языку и общим ценностям, не забывая о собственных национальных интересах.