Джейхун Наджафов, собкор 27 мая 2024, 23:22

Как сообщает российское издание «Труд», сегодня в государственных и частных поликлиниках России работают не только уроженцы Центральной Азии с труднопроизносимыми для русских пациентов именами, но уже и выходцы из Африки… Абделмалик Мохамед Ариф Абдалла из Судана работает терапевтом в подмосковном Лыткарино. Будущая специальность молодого врача из многодетной африканской семьи (девять братьев и сестер!) была выбрана на семейном совете. В подмосковной поликлинике его с радостью взяли на работу, поскольку ситуация с кадрами там аховая.

Среди коллег Абделмалика немало врачей из республик Южного Кавказа и ближнего зарубежья, хотя из двадцати вакансий заполнены лишь пятнадцать. По словам африканского специалиста, отношения с пациентами у него складываются нормально, хотя во время первых обходов некоторые больные, увидев с порога кабинета чернокожего врача, захлопывали дверь и пускались в бега. Министерство здравоохранения РФ признает, что сегодня в России не хватает 25-30 тысяч врачей и более 50 тысяч медсестер и фельдшеров. На одну тысячу населения в РФ приходится только 3,7 врача — это на 20 процентов меньше, чем в Германии, и на треть меньше, чем в Австрии или Норвегии. Впрочем, и доходы российских врачей оставляют желать много лучшего, несмотря на уверения чиновников о существенном росте зарплат людей в белых халатах, большинству которых, чтобы сводить концы с концами, приходится брать по две ставки. Даже после принятых в 2022 году решений о повышении зарплат базовый оклад у половины врачей в РФ был ниже 26 тысяч рублей (около 495 манатов), а у медсестер — ниже 17 тысяч рублей (302 маната). В итоге врачи просто «вымываются» из системы российского здравоохранения.

С января 2023 года условия приема иностранных медиков на работу в России были значительно упрощены. Раньше врачи сдавали специальный экзамен, теперь необходимо лишь пройти процедуру признания заграничного диплома. А дефицитным специалистам, к примеру, педиатрам и стоматологам, и этого не требуется. Не проводится также экзамен на знание русского языка - владение им «проверяется автоматически» при приеме на работу. Типа: «Моя твоя понимай? Иди работай, лечи!» В результате правила приема на работу врачей в России оказались намного лояльнее, чем в Европе или США, где иностранцам для подтверждения квалификации требуются многие годы. В России же автоматически признаются дипломы о высшем образовании, полученные во многих бывших советских республиках: Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Беларуси, Туркмении и Молдове. Кроме того, иностранные медики пользуются упрощенной системой получения гражданства. В частности, через шесть месяцев они имеют право получить вид на жительство, а через год — подать на гражданство. По данным Росздравнадзора, в прошлом году среди иностранных соискателей медицинских вакансий в России лидировали граждане Таджикистана. Теперь, видимо, появятся и уроженцы Африки. Пациентам все это не очень-то нравится. «Поликлиники обустраивают, а вот к самим врачам большой вопрос, - пишут люди в соцсетях. – Теперь в наших больницах и поликлиниках, как в миграционных центрах». Между тем медицинские вузы России ежегодно выпускают около 35 тысяч дипломированных медиков различных специальностей. Если бы все они вышли на работу в поликлиники и больницы, то за пару лет дефицит кадров был бы искоренен. Однако на работу в госучреждения ежегодно выходят лишь две-три тысячи молодых врачей. Остальные «оседают» в платной медицине, фармацевтических компаниях или занимаются продажей медицинского оборудования. Как пишет российское издание, работа практикующим врачом не кажется им привлекательной. В беседе с hqqqin.az один из ведущих кардиологов России, уроженец Баку Мехман Мамедов признал, что в России действительно наблюдается острый дефицит врачей и медсестер.

«Из стран СНГ в России больше всех работают врачи и медсестры из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, - говорит Мехман. - В основном они заняты в первичном звене здравоохранения – в поликлиниках». Другой наш соотечественник, педиатр Фейзи Валиев, недавно перешел из поликлиники на работу в частную клинику города Истра Московской области. По его словам, врачей из Азербайджана и других республик СНГ практически без проволочек берут на работу в регионах России. «Наши соотечественники преимущественно работают в государственных клиниках, - рассказал Фейзи. – У нас в клинике работают только два азербайджанца, медработников же из Центральной Азии гораздо больше. Все бегут из поликлиник, где при очень низкой зарплате приходится выполнять тяжелую работу. Что же касается участковых врачей, то их не хватало еще в советские времена, а сейчас на них и вовсе повальный дефицит. Не удивительно, что властям приходится идти на какие-то экстремальные решения». В этой связи обращает на себя внимание информация британского издания gettotex.сom, которое со ссылкой на данные разведки пишет, что Россия, дабы хоть как-то покрыть нехватку во врачах и медсестрах, набирает в Африке врачей без какой-либо проверки их квалификации. И цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина, по словам которого, России не хватает в общей сложности 30 тысяч медицинских работников. Всего за шесть последних месяцев это число увеличилось более чем на десять процентов. Спикер Госдумы, в частности, признал, что нехватка врачей стала драматическим событием, затронувшим всю страну.

Данная проблема будет становиться все более неразрешимой, поскольку налицо тенденция дальнейшего сокращения медицинских кадров. Британская секретная служба МИ-6 приводит две причины – часть российских медработников перешла в частный сектор, а другая покинула страну. Так, после мобилизации в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили, чтобы они не покидали территорию РФ. В то же время два процента российских врачей и медработников, чтобы избежать призыва в армию, уже покинули Россию. По оценкам на январь 2024 года, за последние пятнадцать месяцев из-за продолжительного рабочего дня и низкой заработной платы количество врачей в России сократилось на 7.500 человек. Отсюда и вынужденная мера правительства Москвы набирать персонал из стран Африки, сводя до минимума проверку их квалификации. «Основные ресурсы и финансы России направлены на поддержание войны в Украине, что негативно влияет на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население, - пишет gettotex.сom. - Число медицинских работников в России будет продолжать сокращаться в последующие годы. Однако привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает угрозу деградации системы клинического обслуживания населения». Проблема принимает настолько критический характер, что о ней заговорил даже президент Владимир Путин.